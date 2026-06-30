Был составлен административный протокол.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева наказали из-за того, что ведомство не обеспечило пациентку препаратом «Рисдиплам», назначенным ей пожизненно. Об этом сообщает главное межрегиональное управление ФССП России.

Суд принял решение, что министерство должно предоставить больной лекарство, однако этого сделано не было. После этого приставы составили на министра здравоохранения протокол по статье о неисполнении законных требований судебного пристава. В отношении должностного лица медучреждения была начата доследственная проверка о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ.

Приставы заявили, что после угрозы уголовного преследования министерство в кратчайшие сроки обеспечило пациентку препаратом на весь 2026 год.

Напомним, «Рисдиплам» является российским препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии. Он считается одним из самых дорогих лекарств в мире. Цена за упаковку дженерика составляет около 310 тысяч рублей, что, однако, сильно меньше по сравнению с оригинальным препаратом (свыше 600 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Минздрав изучает упрощение ввоза новых орфанных лекарств в Россию. Пока что больные с редкими заболеваниями не всегда могут получить необходимые им иностранные препараты в срок.

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