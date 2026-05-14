Общество
14 мая 13:29
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Главу Управления уголовного розыска Татарстана Катипова сменит Фасхутдинов

Пока врио значится Марат Матурин.

Главу Управления уголовного розыска Татарстана Катипова сменит Фасхутдинов

Автор фото: tatarstan.ru

Начальник Управления уголовного розыска Татарстана Рефат Катипов ушел на пенсию. Предположительно, на его место может претендовать начальник ОВД по Чистопольскому району Айрат Фасхутдинов, сообщили источники «Вечерней Казани».

Сейчас врио начальника Управления уголовного розыска значится заместитель Катипова Марат Матурин.

Катипов начинал карьеру в органах внутренних дел в 1994 году, а в управлении угрозыска работает с 1998 года. С 2013 года он был главой отдела по раскрытию грабежей и разбойных нападений.

Айрат Фасхутдинов начинал службу в органах с должности оперуполномоченного отделения зональных оперуполномоченных отдела уголовного розыска Ахтубинского ОВД Нижнекамска МВД по Татарстану. Затем был начальником отдела МВД России по Заинскому району и перешел на место начальника полиции УМВД России по Казани. В числе его наград медали МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й степени, нагрудные знаки «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За заслуги в укреплении правопорядка».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил на пост новых судей в Татарстане. В Московском районном суде новым судьей стал Ильнар Ибятов. Судьей Нижнекамского районного суда назначена Эльмира Миннебаева.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.