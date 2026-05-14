Начальник Управления уголовного розыска Татарстана Рефат Катипов ушел на пенсию. Предположительно, на его место может претендовать начальник ОВД по Чистопольскому району Айрат Фасхутдинов, сообщили источники «Вечерней Казани».

Сейчас врио начальника Управления уголовного розыска значится заместитель Катипова Марат Матурин.

Катипов начинал карьеру в органах внутренних дел в 1994 году, а в управлении угрозыска работает с 1998 года. С 2013 года он был главой отдела по раскрытию грабежей и разбойных нападений.

Айрат Фасхутдинов начинал службу в органах с должности оперуполномоченного отделения зональных оперуполномоченных отдела уголовного розыска Ахтубинского ОВД Нижнекамска МВД по Татарстану. Затем был начальником отдела МВД России по Заинскому району и перешел на место начальника полиции УМВД России по Казани. В числе его наград медали МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й степени, нагрудные знаки «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За заслуги в укреплении правопорядка».

