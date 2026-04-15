Главы регионов выберут формат «Бессмертного полка» в 2026 году
Информацию до жителей доведут через официальные источники.
О том, в каком формате будет проводиться «Бессмертный полк» в 2026 году, объявят главы регионов через официальные источники. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева, передает ТАСС.
Цунаева заметила, что на первом месте стоит безопасность участников, поэтому решение о проведении шествия в онлайн- или офлайн-формате принимают главы регионов.
Ранее начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков также говорил, что общая задача — провести мероприятия, приуроченные к 9 Мая, на высоком уровне.
Напомним, сообщалось, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Подрядчик должен будет установить сцены, трибуны и подиумы, оформить их, нанять танцоров, вокалистов, режиссеров, костюмеров и так далее. Запланирован и салют.
