Общество
15 апреля 14:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Главы регионов выберут формат «Бессмертного полка» в 2026 году

Информацию до жителей доведут через официальные источники.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

О том, в каком формате будет проводиться «Бессмертный полк» в 2026 году, объявят главы регионов через официальные источники. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева, передает ТАСС.

Цунаева заметила, что на первом месте стоит безопасность участников, поэтому решение о проведении шествия в онлайн- или офлайн-формате принимают главы регионов.

Ранее начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков также говорил, что общая задача — провести мероприятия, приуроченные к 9 Мая, на высоком уровне.

Напомним, сообщалось, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Подрядчик должен будет установить сцены, трибуны и подиумы, оформить их, нанять танцоров, вокалистов, режиссеров, костюмеров и так далее. Запланирован и салют.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
