Голикова заявила, что новую выплату смогут получить свыше 4 миллионов семей
Льгота коснется работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами.
Новая семейная налоговая выплата охватит свыше 4 миллионов семей России, отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». Ее слова передает ТАСС.
Выплата предназначена для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами. Ее смогут получить более 4 миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей.
Напомним, право на выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. В Соцфонде приводили в пример семью из четырех человек, которая живет в Татарстане. Прожиточный минимум в прошлом году был установлен на уровне 15 073 рубля. Оба родителя получали зарплату по 32 тысячи рублей, других доходов у них не было. Среднедушевой доход семьи составил 16 тысяч рублей, что меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе (22 609,50 рубля). Следовательно, они могут получить выплату.
Для получения выплаты в Татарстане зарплата обоих родителей должна составлять не более 45 219 рублей. В течение года с зарплаты родителей удерживают НДФЛ по ставке 13%, по итогам года налог пересчитывают по сниженной ставке – 6%. Разницу возвращают семье. Например, в случае с зарплатой родителей в 32 тысячи рублей за счет сниженной ставки можно будет получить 26 880 рублей.
