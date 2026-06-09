Экспериментальный режим будет действовать 5 лет.

Автор фото: duma.gov.ru

Запрещать продажу вейпов разрешила регионам России Госдума, законопроект приняли в третьем чтении. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничения также коснутся жидкостей к вейпам и других электронных сигарет. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Также лицензирование табачной продукции вводится на всю цепочку оборота.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил в соцсетях, что норма выработана с учетом позиции регионов, мнений россиян, медицинского и педагогического сообществ, экспертов.

Ранее говорилось, что врачи Татарстана хотят запрета вейпов. Медики республики поддерживают предложение о полном запрете «парилок». Но предупреждают, что нужно предложить альтернативные способы борьбы со стрессом. В целом по стране число курильщиков падает, а онкобольных — нет.

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