ГОСТ на белый хлеб в России поменяется впервые со времен СССР
Новый стандарт начнет действовать уже с первого апреля.
По новым правилам, хлеб можно выпускать как целым, так и нарезанным на ломти. Для выпечки по-прежнему используется мука высшего, первого и второго сорта. Вес изделия теперь может быть от 0,35 до 0,5 кг. А конкретную массу производитель определяет по согласованию с заказчиком.
Главные изменения коснулись сроков годности - из документа убрали период реализации в 24 часа. Теперь неупакованный хлеб рекомендуется хранить не более суток, а упакованный — до трех дней. Новый ГОСТ также закрепляет состав продукта: пшеничная мука, вода, дрожжи, соль и сахар. Допускается использование некоторых пищевых добавок — веществ для обработки муки, антиокислителей и ферментных препаратов.
Напомним, что с первого апреля сильно изменится сфера личных финансов татарстанцев. Ключевые изменения коснутся социальных пенсий, рассрочки и займов.
