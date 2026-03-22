22 марта 22:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ГОСТ на белый хлеб в России поменяется впервые со времен СССР

Новый стандарт начнет действовать уже с первого апреля.

ГОСТ на белый хлеб в России поменяется впервые со времен СССР

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ГОСТ на белый хлеб в России поменяется впервые со времен СССР. Документ адаптирует советские требования к современным реалиям.

По новым правилам, хлеб можно выпускать как целым, так и нарезанным на ломти. Для выпечки по-прежнему используется мука высшего, первого и второго сорта. Вес изделия теперь может быть от 0,35 до 0,5 кг. А конкретную массу производитель определяет по согласованию с заказчиком.

Главные изменения коснулись сроков годности - из документа убрали период реализации в 24 часа. Теперь неупакованный хлеб рекомендуется хранить не более суток, а упакованный — до трех дней. Новый ГОСТ также закрепляет состав продукта: пшеничная мука, вода, дрожжи, соль и сахар. Допускается использование некоторых пищевых добавок — веществ для обработки муки, антиокислителей и ферментных препаратов.

Напомним, что с первого апреля сильно изменится сфера личных финансов татарстанцев. Ключевые изменения коснутся социальных пенсий, рассрочки и займов.

