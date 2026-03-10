Пока что в стране действует стандарт от 2017 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разрабатывается ГОСТ на российские игристые вина, он уже проходит экспертное обсуждение. Об этом сообщили в Росстандарте, передает РИА Новости.

Идет подготовка к утверждению национального стандарта «Вина игристые российские. Общие технические условия». Разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества на всех этапах производства, заметили в Росстандарте.

Пока что в стране действует стандарт от 2017 года, он распространяется на все игристые вина вне зависимости от страны производства.

Ранее в Общественной палате заявили, что регионы должны иметь право самостоятельно увеличивать возраст, с которого разрешается покупать алкоголь и табак. Минздрав рекомендует повысить возраст до 21 года. Инициативу поддержали общественные эксперты. Но пока идея не нашла решения.

