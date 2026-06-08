Общество
8 июня 07:38
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«Вечерняя Казань»

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Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Татарстане 8 июня

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Татарстане 8 июня

Автор фото: kzn.ru

Сегодня, 8 июня, погода в Татарстане будет неустойчивой. Как сообщили в Гидрометцентре республики, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен туман, а днём — грозы и даже локальный град. Ветер северный и северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 15–20 метров в секунду.

Днём воздух прогреется до +22… +27 градусов. В Казани также ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура в столице днём составит +24… +26 градусов.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей на природе. Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь.

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