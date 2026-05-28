Общество
28 мая 00:56
«Вечерняя Казань»

Грушинский фестиваль - 2026 отменили из-за небезопасной обстановки

Основная причина заключается в угрозе атаки беспилотников.

Автор фото: grushinfestival.ru

В Самарской области отменен Грушинский фестиваль, который должен был пройти на Мастрюковских озерах. Как объясняют организаторы, такое решение связано с тем, что «ситуация с безопасностью не стабилизировалась». «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона сообщил, что основная причина заключается в угрозе атаки беспилотников.

Михаил Грушин, один из организаторов события, объяснил, что собираться большим количеством людей в этот период «неуместно и небезопасно». Однако традиция будет продолжена, как только позволят условия. Клуб тем временем не останавливает свою деятельность — в феврале в Самаре пройдет «Зимний Грушинский», а осенью состоится конкурс «Гитарная пристань». Другие проекты также продолжают реализовываться.

Грушинский фестиваль — старейший и крупнейший в мире международный фестиваль авторской песни. Он проводится в Самарской области с 1968 года. Мероприятие носит имя Валерия Грушина — студента, который в возрасте 22 лет ценой собственной жизни спас двоих тонущих детей.

Ранее сообщалось, что в День молодежи в Казани пройдет VI Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок-волна — 2026». На сцене которого, помимо участников, для жителей выступят духовая банда JUST BRASS и рок-группа LEVEL UP.

