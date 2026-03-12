Собственнику при реконструкции необходимо сохранить историко-культурную ценность объекта и обеспечить безопасность.

В Татарстане активно прорабатывают вопросы вовлечения объектов культурного наследия (ОКН) в хозяйственный оборот, в том числе тех, что находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил председатель Комитета Татарстана по охране культурных объектов Иван Гущин.

Как отметил спикер, главная сложность при работе с ОКН заключается в том, чтобы приспособить объект под современные нужды, сохранив его историко‑культурную ценность и обеспечив безопасность.

Реализовать задачу вовлечения ОКН в хозяйственный оборот помогает механизм продажи ОКН за символический рубль. Законодательство уже упростило сопутствующие процедуры. Несмотря на это собственники по‑прежнему неохотно приобретают здания. Выставлять объекты на торги приходится не один раз.

Для стимулирования частных инвестиций власти прорабатывают дополнительные меры поддержки физических и юридических лиц. Главную роль в процессе приспособления ОКН играет подготовка проектной документации. Этим сейчас занимается ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ранее мы писали, что в Татарстане на сегодня насчитывается 2026 объектов культурного наследия. Среди них – здания и сооружения, объекты археологического наследия, захоронения и другие типы.

