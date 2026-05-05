5 мая 12:25
Мария Пояркова

Ведет круглосуточную новостную ленту. Мария - молодой специалист, в редакции «Вечерняя Казань» работает с 2025 года. Увлекается переводом зарубежной литературы и иностранными языками.

Хадж совершат 1800 паломников из Татарстана

Верующих сопроводит команда из 20 врачей и хазратов, знающих арабский язык и законы Саудовской Аравии.

Автор фото: Rafiq Maqbool / AP Photo

В республике установлена квота в 1800 человек для совершения хаджа, как и в прошлом году. Первая группа паломников вылетит из Казани уже 16 мая, рассказал заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Марджани Равиль Зуферов.

Паломничество тесно связано с датами Курбан-байрама. Хадж 2026 года ожидается в конце мая (примерно с 24–25 по 29–30 мая). Хаджиев будут сопровождать не менее 20 медиков разных специальностей и опытные руководители — хазраты, знающие арабский язык и законы Саудовской Аравии.

Хадж — это паломничество к святым местам в Мекке и её окрестностях. Каждый совершеннолетний, здоровый и обеспеченный верующий должен совершить его хотя бы раз в жизни.

Ранее мы также писали, что в этом году проповедь на Курбан-байрам для татарстанцев начнется 27 мая в 3:15, а утренний намаз состоится в 2:15, в 2:30 будет чтение Корана, а в 3:45 — праздничный намаз.

