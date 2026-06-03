ЧП произошло, когда парень играл с друзьями в футбол.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Челюстно-лицевые хирурги РКБ Татарстана восстановили лицо 21-летнему тренеру, на которого упали футбольные ворота. Парень из Нижнекамска 2 мая играл с друзьями в футбол. В результате несчастного случая он получил множественные переломы костей лицевого скелета и потерял часть зубов.

Хирурги четыре часа занимались сложной реконструкцией лица, устанавливая мини-пластины. Операция прошла успешно, лицо зажило. Теперь пациенту предстоит еще установка имплантов вместо выбитых зубов, сообщили в пресс-службе больницы.

Автор фото: РКБ Татарстана Автор фото: РКБ Татарстана

Ранее сообщалось, что хирурги РКБ за одну операцию спасли плечо тренеру, упавшему с мотоцикла. Врачи применили новый подход и сделали всю работу экстренно.

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