Его капитал взлетел после рекордного IPO SpaceX, основная доля богатства — в акциях компании.

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Американский предприниматель Илон Маск официально стал первым триллионером в мировой истории. По данным Bloomberg, его состояние достигло примерно 1,05 триллиона долларов после того, как аэрокосмическая компания SpaceX провела крупнейшее в истории первичное размещение акций и вышла на биржу NASDAQ.

Интерес инвесторов к IPO побил все рекорды. SpaceX разместила акции по фиксированной цене 135 долларов за штуку, продав 555,6 миллиона бумаг, и привлёк 75 миллиардов долларов. Вся компания на момент размещения была оценена в 1,77 триллиона долларов. В первые минуты торгов цена поднималась до 163 долларов — это плюс почти 21 процент к цене размещения.

Более 70 процентов состояния Маска теперь сосредоточено именно в акциях SpaceX. Правда, как отмечают эксперты, капитал этот во многом «бумажный»: если он попытается продать крупный пакет, котировки могут рухнуть. Но цифры всё равно впечатляют: занимающий второе место в рейтинге богатейших людей Ларри Пейдж отстаёт более чем на 700 миллиардов долларов — его состояние оценивается примерно в 304 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Илон Маск предрек скорый конец пенсионным накоплениям. Миллиардер считает, что изобилие ресурсов сделает сбережения ненужными уже через 10—20 лет.

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