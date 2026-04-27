Общество
27 апреля 12:10
Автор материала:Дилия Мингазова

Ильсур Метшин о Казани: «Чистый город – это одна из наших фишек»

В столице Татарстана прошел общегородской субботник.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Чистота – одна из «фишек» Казани. Таким мнением на деловом понедельнике поделился мэр города Ильсур Метшин.

С начала апреля в Казани проходит двухмесячный субботник – он закончится 31 мая, напомнил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров. За это время в городе уже очистили более 17 миллионов «квадратов» дорог от зимней грязи. Также отмыли более 63 километров заборов, почти тысячу остановок, 21,8 тысячи дорожных знаков и четыре тысячи дворов.

В прошедшую субботу прошел и общегородской субботник. Принять участие в нем можно было, зарегистрировавшись на сайте мэрии. Так жители смогли сами выбрать участок, где хотят убираться.

- В день общегородского субботника собралось более 50 тысяч жителей Казани. На местах были организованы и мастер-классы по устойчивому развитию, лекции. В Вахитовском и Приволжском районах убирались в тех местах, на которые чаще всего жаловались сами жители – их самих также пригласили на уборку. Спасибо всем неравнодушным, - сказал Шайнуров.

Поблагодарил казанцев и мэр города: Метшин отметил, что субботники — это хорошая традиция. Общие усилия многократно усиливают результат.

- Спасибо тем, кто бережно относится к чистоте, мимо урны не бросает, воспитывает в своих детях уважение к труду других, - добавил мэр.

Градоначальник в том числе отметил, что чистота города остается одной из «фишек» Казани. Это отмечают и многие гости города, подчеркнул мэр.

Ранее мы писали о том, как на презентации проекта многофункционального комплекса «Яр Парк» Ильсур Метшин напомнил, какой путь в градостроительстве прошла столица Татарстана.

