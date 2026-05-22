Общество
22 мая 19:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Инспекторы в Татарстане запустили БПЛА над хозяйствами и не нашли там коров

При этом в ФГИС «Ветис» компонента «Хорриот» животные числятся.

Инспекторы в Татарстане запустили БПЛА над хозяйствами и не нашли там коров

Автор фото: Управление Россельхознадзора по РТ

В Татарстане инспекторы Россельхознадзора нашли нарушения ветеринарного законодательства, запустив БПЛА над хозяйствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводились с 8 апреля по 21 мая, всего провели 90 выездных обследований ферм, где содержат сельскохозяйственных животных. В одном из личных подсобных хозяйств Новошешминского района числится 10 голов животных, а фактическая численность составляет 3 головы. В четырех личных хозяйствах Пестречинского района крупного рогатого скота не нашли, однако в системе «Ветис» компонента «Хорриот» животные числятся.

Автор фото: Управление Россельхознадзора по РТ

Помимо этого около одного хозяйства не было замкнутого контура защиты, что делает его уязвимым для проникновения посторонних лиц и диких животных, являющихся переносчиками заболеваний.

Эти нарушения говорят о том, что владельцы хозяйств несвоевременно или вовсе не обращаются в ветеринарную службу, чтобы сообщить об убытии животных, нарушая законы в области ветеринарии. По данным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что cуд в Татарстане обязал ферму устранить санитарные нарушения/ Предприятие не разработало санитарно-защитную зону, которая обязательна для таких объектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.