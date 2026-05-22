При этом в ФГИС «Ветис» компонента «Хорриот» животные числятся.

Автор фото: Управление Россельхознадзора по РТ

В Татарстане инспекторы Россельхознадзора нашли нарушения ветеринарного законодательства, запустив БПЛА над хозяйствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводились с 8 апреля по 21 мая, всего провели 90 выездных обследований ферм, где содержат сельскохозяйственных животных. В одном из личных подсобных хозяйств Новошешминского района числится 10 голов животных, а фактическая численность составляет 3 головы. В четырех личных хозяйствах Пестречинского района крупного рогатого скота не нашли, однако в системе «Ветис» компонента «Хорриот» животные числятся.

Автор фото: Управление Россельхознадзора по РТ

Помимо этого около одного хозяйства не было замкнутого контура защиты, что делает его уязвимым для проникновения посторонних лиц и диких животных, являющихся переносчиками заболеваний.

Эти нарушения говорят о том, что владельцы хозяйств несвоевременно или вовсе не обращаются в ветеринарную службу, чтобы сообщить об убытии животных, нарушая законы в области ветеринарии. По данным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что cуд в Татарстане обязал ферму устранить санитарные нарушения/ Предприятие не разработало санитарно-защитную зону, которая обязательна для таких объектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.