Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители России перед Пасхой интересуются нестандартными форматами праздничных блюд. Об этом говорится в исследовании Food.ru.

Всего с начала года было сделано более 3,5 тысячи поисковых запросов в интернете по поводу соответствующих рецептов, но кулич остается самым популярным вариантом. Это лакомство было представлено в 70% всех поисковых запросов.

В числе популярных рецептов куличей оказались воздушный и творожный кулич, а также необычные версии, включая кулич-кранч с орехами и ПП-кулич. Также россияне активно ищут рецепты пасхальных творожных маффинов, вареной и запеченной пасхи, что говорит о том, что они все чаще готовы пробовать новые способы приготовления привычных блюд.

