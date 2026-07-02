Интернет-ресурсы с данными о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу
Опасность может быть связана с незаконным сбором персональных данных.
Сайты с информацией о наличии топлива на АЗС могут быть опасными из-за незаконного сбора персональных данных, полагают в министерстве энергетики России.
В ведомстве уточнили, что анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Помимо этого, зафиксированы манипуляции данными о наличии топлива.
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