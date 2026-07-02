Опасность может быть связана с незаконным сбором персональных данных.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сайты с информацией о наличии топлива на АЗС могут быть опасными из-за незаконного сбора персональных данных, полагают в министерстве энергетики России.

В ведомстве уточнили, что анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Помимо этого, зафиксированы манипуляции данными о наличии топлива.

Сотрудники Минэнерго постоянно ведут мониторинг ситуации на рынке топлива в стране, координируя меры для обеспечения его устойчивости.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко признала непростой ситуацию с бензином в России. Председатель Совета Федерации, впрочем, призвала не драматизировать.

Напомним, говорилось, что на заправках Татнефти в Казани снова ввели ограничения на продажу топлива. Причина мер - повышенный спрос.

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