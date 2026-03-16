Инвалидам в Татарстане закупят одежду за 8,1 млн рублей
Вещи нужно предоставить до 1 сентября 2026 года.
В Татарстане на одежду для инвалидов без верхних конечностей направят 8,1 миллиона рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступило отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике.
Требуются зимний и летний комплекты одежды, которая должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Одежду предоставят ветеранам-инвалидам и застрахованным лицам. Среди вещей: куртки, брюки, пиджаки, жакеты, юбки и так далее. Их нужно предоставить до 1 сентября 2026 года.
Ранее эксперт перечислил все льготы и выплаты для инвалидов в России. Пенсии, сокращенный рабочий день, длинный отпуск и налоговые вычеты — многое назначается автоматически.
