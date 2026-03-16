В Татарстане на одежду для инвалидов без верхних конечностей направят 8,1 миллиона рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступило отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по республике.

Требуются зимний и летний комплекты одежды, которая должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Одежду предоставят ветеранам-инвалидам и застрахованным лицам. Среди вещей: куртки, брюки, пиджаки, жакеты, юбки и так далее. Их нужно предоставить до 1 сентября 2026 года.

