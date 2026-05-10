Сегодня в селе Анатыш Рыбно-Слободского района Татарстана состоялось торжественное открытие нового многофункционального центра. В мероприятии приняли участие раис РТ Рустам Минниханов, депутат Госдумы РФ, учредитель благотворительного фонда «Нэфис» Ирек Богуславский, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, депутат Госсовета РТ, председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин и другие почетные гости.

Многофункциональный центр рассчитан на 100 мест. В одном здании размещены сельский дом культуры, библиотека, Совет и исполнительный комитет Анатышского сельского поселения. Центр стал девятым объектом, построенным в Рыбно-Слободском районе по республиканской программе строительства сельских МФЦ. На церемонии открытия Рустам Минниханов отметил, что с 2011 года по этой программе в Татарстане возведено 359 новых центров и капитально отремонтировано 375 сельских домов культуры.

В селе Анатыш рядом с новым МФЦ расположен мемориал воинам Великой Отечественной войны. Ирек Богуславский вместе с почетными гостями возложил к нему цветы, почтив память павших героев.

В рамках рабочего визита делегация также ознакомилась с ходом посевной кампании и провела встречу с руководителями поселений, фермерами и активом района. Участники обсудили вопросы развития животноводства, реконструкции системы водоснабжения на селе и меры поддержки АПК.