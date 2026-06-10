Общество
10 июня 12:51
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«Вечерняя Казань»

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Испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году

Прототип уже показал себя эффективным и безопасным.

Испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские учёные готовятся к испытаниям вакцины от аллергии на амброзию. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала РИА Новости, что доклинические исследования препарата должны стартовать в 2027 году. А пока прототип вакцины уже проверили в эксперименте — и он показал высокую эффективность и безопасность.

Разработкой занимается Институт иммунологии ФМБА. Аллергия на амброзию — настоящий бич, на неё приходится примерно 30 процентов всех аллергических заболеваний в стране. Особенно тяжело приходится жителям южных регионов. Если доклинические испытания пройдут успешно, вакцина отправится на клинические исследования.

Ранее мы писали, что первая пятивалентная вакцина от менингита появится в России уже в 2026 году. Скворцова сообщила, что аналогов этому препарату нет нигде.

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