Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту туристического кода города Болгара. Соответствующий документ опубликовал сайт комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Цель проекта, согласно документу, - развитие современной туристической инфраструктуры с учетом статуса объекта ЮНЕСКО. В нем сочетается сохранение культурной ценности с созданием комфортной, доступной и уважительной к контексту среды. Кроме того, проект продолжает общегородскую ориентацию города как туристического узла, комфортного для отдыха, формируя рекреационные зоны.

На территории обновят пешеходные дорожки и освещение, положат брусчатку. Здесь также появятся велодорожка со специальными парковками и озеленение, а также парковые скамейки и стулья, урны, информационные и навигационные стенды, навесы, детское оборудование, буккроссинг.

«Озеленение основывается на принципе уважительного встраивания в существующий ландшафт: высадка крупномеров поддерживает характер зеленого массива, характерного для территории Болгарского заповедника, а включение плодовых деревьев второго яруса и многолетников отсылает к традициям татарской культуры, формируя культурно-ландшафтную преемственность», - говорится в документе.

