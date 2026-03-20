Общество
20 марта 22:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Историко-культурная экспертиза дала добро проекту туркода Болгара

На территории обновят пешеходные дорожки и освещение.

Автор фото: скриншот документа

Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту туристического кода города Болгара. Соответствующий документ опубликовал сайт комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.  

Цель проекта, согласно документу, - развитие современной туристической инфраструктуры с учетом статуса объекта ЮНЕСКО.  В нем сочетается сохранение культурной ценности с созданием комфортной, доступной и уважительной к контексту среды. Кроме того,  проект продолжает общегородскую ориентацию города как туристического узла, комфортного для отдыха, формируя рекреационные зоны.  

На территории обновят пешеходные дорожки и освещение, положат брусчатку. Здесь также появятся велодорожка со специальными парковками и озеленение, а также парковые скамейки и стулья, урны, информационные и навигационные стенды, навесы, детское оборудование, буккроссинг.  

«Озеленение основывается на принципе уважительного встраивания в существующий ландшафт: высадка крупномеров поддерживает характер зеленого массива, характерного для территории Болгарского заповедника, а включение плодовых деревьев второго яруса и многолетников отсылает к традициям татарской культуры, формируя культурно-ландшафтную преемственность», - говорится в документе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
скриншот видео
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
gossov.tatarstan.ru
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.