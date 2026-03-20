Историко-культурная экспертиза дала добро проекту туркода Болгара
На территории обновят пешеходные дорожки и освещение.
Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту туристического кода города Болгара. Соответствующий документ опубликовал сайт комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Цель проекта, согласно документу, - развитие современной туристической инфраструктуры с учетом статуса объекта ЮНЕСКО. В нем сочетается сохранение культурной ценности с созданием комфортной, доступной и уважительной к контексту среды. Кроме того, проект продолжает общегородскую ориентацию города как туристического узла, комфортного для отдыха, формируя рекреационные зоны.
На территории обновят пешеходные дорожки и освещение, положат брусчатку. Здесь также появятся велодорожка со специальными парковками и озеленение, а также парковые скамейки и стулья, урны, информационные и навигационные стенды, навесы, детское оборудование, буккроссинг.
«Озеленение основывается на принципе уважительного встраивания в существующий ландшафт: высадка крупномеров поддерживает характер зеленого массива, характерного для территории Болгарского заповедника, а включение плодовых деревьев второго яруса и многолетников отсылает к традициям татарской культуры, формируя культурно-ландшафтную преемственность», - говорится в документе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
