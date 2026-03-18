Общая сумма составит 150 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На закупку вакцин для профилактических прививок из бюджета Татарстана выделят 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Первоначально в 2026 году в бюджете на закупку вакцин было предусмотрено 86,8 миллиона рублей, однако было решено дополнительно выделить еще 63,2 миллиона рублей. Средства направят на обеспечение эпидемиологической безопасности жителей и проведение прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для снижения риска заражения инфекциями нужно регулярно протирать столы, дверные ручки, стулья и технику антисептиком. Также рекомендуется соблюдать дистанцию полтора метра с больными людьми. В ведомстве пояснили, что очень важно соблюдать гигиену, чтобы не заболеть гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Лучшим способом избавиться от вредных микробов и бактерий считается мытье рук с мылом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.