Из бюджета Татарстана на закупку вакцин потратят больше, чем планировалось
Общая сумма составит 150 миллионов рублей.
На закупку вакцин для профилактических прививок из бюджета Татарстана выделят 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
Первоначально в 2026 году в бюджете на закупку вакцин было предусмотрено 86,8 миллиона рублей, однако было решено дополнительно выделить еще 63,2 миллиона рублей. Средства направят на обеспечение эпидемиологической безопасности жителей и проведение прививок по эпидемическим показаниям.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для снижения риска заражения инфекциями нужно регулярно протирать столы, дверные ручки, стулья и технику антисептиком. Также рекомендуется соблюдать дистанцию полтора метра с больными людьми. В ведомстве пояснили, что очень важно соблюдать гигиену, чтобы не заболеть гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Лучшим способом избавиться от вредных микробов и бактерий считается мытье рук с мылом.
