Самолеты будут летать дважды в неделю.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновляет регулярные рейсы из Казани в Томск и обратно. Начиная с 19 мая, вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Пассажиры будут летать на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200, гарантирующих высокий уровень безопасности и комфорта, рассчитанных на 50 человек.

Дополнительную информацию о расписании и услугах можно получить на сайте компании или по телефону 8 (843) 260-15-00, сообщает пресс-служба «ЮВТ АЭРО».

Ранее сообщалось, что между Казанью и Ижевском запускают современные электропоезда. Запуск обновленных поездов приурочен к старту Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

