Общество
7 мая 02:15
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Из Казани в Томск возобновляются регулярные авиарейсы

Самолеты будут летать дважды в неделю.

Из Казани в Томск возобновляются регулярные авиарейсы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновляет регулярные рейсы из Казани в Томск и обратно. Начиная с 19 мая, вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.  

Пассажиры будут летать на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200, гарантирующих высокий уровень безопасности и комфорта, рассчитанных на 50 человек.  

Дополнительную информацию о расписании и услугах можно получить на сайте компании или по телефону 8 (843) 260-15-00, сообщает пресс-служба «ЮВТ АЭРО».

Ранее сообщалось, что между Казанью и Ижевском запускают современные электропоезда. Запуск обновленных поездов приурочен к старту Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.