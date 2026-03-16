Из ОАЭ вывезли всех россиян с пакетными турами
Некоторые соотечественники предпочли остаться в зоне конфликта и поменяли билеты на более поздние даты.
Крупнейшие туроператоры России закончили эвакуацию россиян с пакетными турами из ОАЭ. Дома наконец-то оказались клиенты FUN&SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group и ПАКС. Некоторые компании завершили этот процесс еще 12 марта, хотя срок стоял до 15 марта, сообщает пресс-служба АТОР.
Часть туристов решила остаться в ОАЭ. Они обменяли билеты на другие даты, поделился один из туроператоров. В начале вооруженного конфликта в стране находилось 23 тысячи «пакетных» туристов, еще семь тысяч россиян с бронированием отелей через компании и часть самостоятельных путешественников.
Процесс возвращения россиян на родину из опасной зоны занял около двух с половиной недель. На данный момент билеты в шесть ближневосточных стран все еще не продаются по рекомендации МИД и Минэкономразвития. Небо над регионом закрыто, большая часть рейсов отменена.
Ранее в материале «Вечерней Казани» сообщалось, что, по мнению турагентов, татарстанцы скупят дешевые авиабилеты после деэскалации конфликта. Однако на данный момент часть жителей республики осталась без ожидаемого отдыха из-за такого поворота событий.
