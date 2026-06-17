Общество
17 июня 16:05
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«Вечерняя Казань»

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Из Пулково в Казань можно улететь по биометрии

В скором времени по всей России можно будет летать, заселяться в отели и использовать другие услуги без документов.

Из Пулково в Казань можно улететь по биометрии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из Пулково можно улететь по биометрии через сервис «МИГОМ» от ЦБТ в более чем 30 направлений по России – от Калининграда до Владивостока, сообщает пресс-служба ВТБ. Рейсы с опцией биометрической идентификации выполняют авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». Пассажиры могут пройти предполетные формальности и попасть на борт самолета при вылете из Пулково по следующим внутренним направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.

«Сервис посадки на рейс "по лицу" принципиально меняет опыт путешествий: в скором времени по всей России можно будет летать, заселяться в отели и использовать другие услуги без документов. Банк ВТБ выступил надежным партнером для аэропорта в реализации этой прорывной технологии», – прокомментировал генеральный директор оператора аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

В первые дни работы сервиса МИГОМ в Пулково на стенде ВТБ в зале вылета, а также на площадке ПМЭФ-2026 сдали биометрию несколько сотен пассажиров и участников форума. Среди них 38% женщины, 62% – мужчины. Основная доля зарегистрировавших биометрию – россияне экономически активного возраста (30-45 лет).

«Для удобства наших клиентов мы внедряем передовые цифровые сервисы. Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а впоследствии – и на других видах транспорта. Сегодня сдать биометрию за пару кликов можно в ВТБ Онлайн, а уже в июле услуга будет доступна в любом из наших отделений», – заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Полеты по биометрии запустились в Пулково и Шереметьево 1 июня в преддверии ПМЭФ–2026 при поддержке ВТБ. Эксперимент по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок продлится до 1 апреля 2027 года. ЦБТ уже получил несколько запросов от аэропортов, желающих присоединиться к сервису.

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