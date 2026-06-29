Из «Пятерочки» и «Перекрестка» исчезнут Kinder, Raffaello и Nutella
Отказ от продукции объяснили «неоправданно завышенными отпускными ценами».
В Х5 заявили, что больше не будут закупать продукцию компании «Ферреро Руссия», производящей Kinder, Raffaello, Nutella и Ferrero Rocher. Все из-за «неоправданно завышенных отпускных цен». Оставшейся на полках в «Пятерочке» и «Перекрестке» продукции хватит чуть более чем на месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к компании.
В пресс-службе компании сообщили, что заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Х5 не готова субсидировать дисбаланс, так же как и перекладывать затраты на потребителей.
В частности, компания сейчас обсуждает возможности сотрудничества с иными российскими изготовителями и поставщиками из дружественных государств в сегменте кондитерской продукции.
Ранее сообщалось, что Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении. Компании должны устранить нарушения, чтобы продолжить экспорт.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Возбуждено уголовное дело.
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
Компенсацию морального вреда выплатят осужденные.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.