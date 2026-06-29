Отказ от продукции объяснили «неоправданно завышенными отпускными ценами».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Х5 заявили, что больше не будут закупать продукцию компании «Ферреро Руссия», производящей Kinder, Raffaello, Nutella и Ferrero Rocher. Все из-за «неоправданно завышенных отпускных цен». Оставшейся на полках в «Пятерочке» и «Перекрестке» продукции хватит чуть более чем на месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к компании.

В пресс-службе компании сообщили, что заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Х5 не готова субсидировать дисбаланс, так же как и перекладывать затраты на потребителей.

В частности, компания сейчас обсуждает возможности сотрудничества с иными российскими изготовителями и поставщиками из дружественных государств в сегменте кондитерской продукции.

Ранее сообщалось, что Россия расширила ограничения на ввоз рыбной продукции из Армении. Компании должны устранить нарушения, чтобы продолжить экспорт.

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