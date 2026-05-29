Из-за Дня России пенсионерам выплатят деньги заранее
По закону, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги перечисляют раньше.
Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что в июне график выплаты пенсий сдвинется из-за праздничных и выходных дней. Поскольку День России 12 июня выпадает на пятницу, выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. По закону, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги перечисляют заранее.
Пенсии за 12–14 июня придут 11 июня, в последний рабочий день перед трёхдневным отдыхом. Выплаты, которые обычно приходятся на 6–7 июня, перечислят 5 июня. Также заранее придут выплаты, по графику приходящиеся на субботы и воскресенья: на 20–21 июня — 19 июня, на 27–28 июня — 26 июня.
Обращаться с заявлениями в Социальный фонд не нужно, всё произойдёт автоматически. Суммы останутся прежними, изменится только дата зачисления. А вот график детских пособий останется без изменений. Выплаты на детей до 17 лет, пособия по уходу за ребёнком и другие начисления поступят в начале июня в обычные рабочие дни.
Ранее мы писали, что в июне повышенную пенсию получат три категории пенсионеров. Профессор Юлия Финогенова объяснила, на сколько вырастут выплаты.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.