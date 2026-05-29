29 мая 09:51
Из-за Дня России пенсионерам выплатят деньги заранее

По закону, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги перечисляют раньше.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что в июне график выплаты пенсий сдвинется из-за праздничных и выходных дней. Поскольку День России 12 июня выпадает на пятницу, выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно. По закону, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, деньги перечисляют заранее.

Пенсии за 12–14 июня придут 11 июня, в последний рабочий день перед трёхдневным отдыхом. Выплаты, которые обычно приходятся на 6–7 июня, перечислят 5 июня. Также заранее придут выплаты, по графику приходящиеся на субботы и воскресенья: на 20–21 июня — 19 июня, на 27–28 июня — 26 июня.

Обращаться с заявлениями в Социальный фонд не нужно, всё произойдёт автоматически. Суммы останутся прежними, изменится только дата зачисления. А вот график детских пособий останется без изменений. Выплаты на детей до 17 лет, пособия по уходу за ребёнком и другие начисления поступят в начале июня в обычные рабочие дни.

Ранее мы писали, что в июне повышенную пенсию получат три категории пенсионеров. Профессор Юлия Финогенова объяснила, на сколько вырастут выплаты.

