29 мая 14:05
Из-за концерта Басты на «Ак Барс Арене» перекроют движение

Ограничение введут на объездной дороге вокруг стадиона.

Движение и стоянку автомобилей по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» запретят из-за концерта Басты. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за обеспечения безопасности концерта движение перекроют с 6:00 до 23:59 6 июня.

Напомним, сообщалось, что на сцене «Ак Барс Арены» в Казани выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов. Особым моментом вечера станет совместное выступление с Гуфом.

