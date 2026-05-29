Из-за концерта Басты возле «Ак Барс Арены» перекроют движение
Ограничение введут на объездной дороге вокруг стадиона.
Движение и стоянку автомобилей по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» запретят из-за концерта Басты. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за обеспечения безопасности концерта движение перекроют с 6:00 до 23:59 6 июня.
Напомним, сообщалось, что на сцене «Ак Барс Арены» в Казани выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов. Особым моментом вечера станет совместное выступление с Гуфом.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Раису показали, как устроен технологический процесс и провели дегустацию.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.