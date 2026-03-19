До казанского аэропорта 21 марта запустят дополнительные поезда из-за концерта группы «Чиж и Co» в «Казань Expo». Об этом сообщили в компании «Содружество».

Были назначены поезда № 7602 сообщением «Казань – Аэропорт» с отправлением со станции Казань в 18:09 и прибытием на станцию в аэропорту в 18:40 и № 7603 сообщением «Аэропорт – Казань» отправлением со станции в аэропорту в 21:42 и прибытием на станцию Казань в 22:10.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Ранее сообщалось, что Минтранс России расширил возможность возврата билетов на пригородные поезда. С 1 сентября 2026 года возвращать билеты можно будет не только через кассы, но и через приложение или сайт. Условия для пассажиров те же: при возврате более чем за два часа до отправления вернется полная стоимость проезда (за вычетом сбора), а если возврат осуществляется менее чем за два часа — 50 процентов стоимости. Также по новым правилам перевозчик обязан оперативно информировать пассажиров об изменениях в поездке.

