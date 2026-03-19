Общество
19 марта 17:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за концерта группы «Чиж и Co» в аэропорт Казани пустят дополнительные поезда

Составы будут следовать без промежуточных остановок.

Автор фото: kzn.ru

До казанского аэропорта 21 марта запустят дополнительные поезда из-за концерта группы «Чиж и Co» в «Казань Expo». Об этом сообщили в компании «Содружество».

Были назначены поезда № 7602 сообщением «Казань – Аэропорт» с отправлением со станции Казань в 18:09 и прибытием на станцию в аэропорту в 18:40 и № 7603 сообщением «Аэропорт – Казань» отправлением со станции в аэропорту в 21:42 и прибытием на станцию Казань в 22:10.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Ранее сообщалось, что Минтранс России расширил возможность возврата билетов на пригородные поезда. С 1 сентября 2026 года возвращать билеты можно будет не только через кассы, но и через приложение или сайт. Условия для пассажиров те же: при возврате более чем за два часа до отправления вернется полная стоимость проезда (за вычетом сбора), а если возврат осуществляется менее чем за два часа — 50 процентов стоимости. Также по новым правилам перевозчик обязан оперативно информировать пассажиров об изменениях в поездке.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.