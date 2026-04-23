Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О клещах-мутантах, появившихся в средней полосе России, предупредил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Агапкин уточнил, что в 2026 году в России появились клещи рода Hyalomma, которые обычно живут только в жарких странах. Они больше обычных клещей, обитающих в России, а также активнее ищут себе жертву.

«Они прямо охотники», — подчеркнул врач.

Опознать клещей рода Hyalomma можно визуально: они значительно крупнее и выглядят как настоящие гиганты. Также отличаются своим окрасом: лапки покрыты желтыми полосками, из-за чего их прозвали «зебрами».

Ранее сообщалось, что на дезинсекцию от клещей и грызунов в столице Татарстана выделили 14,9 миллиона рублей. В 2026 году дезинсекция начнется, когда сойдет весь снег. На обработку открытых территорий (парков, скверов, садов) выделили 14,9 миллиона рублей – это на 28% больше, чем год назад. Обрабатывать будут территории Дирекции парков и скверов Казани, лесопарк «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, набережные Казанки и Волги.

