Общество
23 апреля 11:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за потепления регионам России угрожают клещи-мутанты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил россиян.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О клещах-мутантах, появившихся в средней полосе России, предупредил врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Агапкин уточнил, что в 2026 году в России появились клещи рода Hyalomma, которые обычно живут только в жарких странах. Они больше обычных клещей, обитающих в России, а также активнее ищут себе жертву.

«Они прямо охотники», — подчеркнул врач.

Опознать клещей рода Hyalomma можно визуально: они значительно крупнее и выглядят как настоящие гиганты. Также отличаются своим окрасом: лапки покрыты желтыми полосками, из-за чего их прозвали «зебрами».

Ранее сообщалось, что на дезинсекцию от клещей и грызунов в столице Татарстана выделили 14,9 миллиона рублей. В 2026 году дезинсекция начнется, когда сойдет весь снег. На обработку открытых территорий (парков, скверов, садов) выделили 14,9 миллиона рублей – это на 28% больше, чем год назад. Обрабатывать будут территории Дирекции парков и скверов Казани, лесопарк «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, набережные Казанки и Волги.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.