Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирской области почти завершили изъятие скота в местах локализации пастереллеза, заявил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов. Об этом сообщает РИА Новости.

Новых случаев заболевания, в том числе на сельхозпредприятиях, нет, а доля пострадавших организованных хозяйств по сравнению с общим их количеством в области незначительная, подчеркнул чиновник.

Также разрабатываются меры поддержки, общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

Ранее сообщалось, что уже 15 дней на территории Новосибирской области специалисты не обнаруживают новых случаев заболевания животных пастереллезом. Губернатор региона Андрей Травников отмечал, что такая динамика подтверждает эффективность применяемых мер. По его словам, все принятые решения полностью законны и соответствуют ветеринарным правилам, хотя для владельцев скота это «тяжелая и болезненная ситуация».

Напомним, также говорилось, что и в Татарстане приняли меры профилактики заболевания — на полицейских постах идет дежурство в поисках мясной и животноводческой продукции из неблагополучных регионов.

