Как будут праздновать в Казани Навруз
В городе пройдет серия концертов.
Серия концертов, посвященных празднику весны, обновления и дружбы Навруз, пройдет в Казани, на них могут попасть все желающие. Об этом сообщили в администрации Советского района.
21 марта концерт пройдет в ДК имени Саид-Галиева. Для жителей выступит татарский ансамбль песни и музыки «Гөлләр», начало - в 13:00.
23 марта концерт «Навруз-байрам!» состоится в Доме культуры в жилом массиве Нагорный. Он начнется в 18:00.
Также во вторник, 24 марта, в Доме культуры жилого массива Константиновка пройдет мероприятие «Хуш киләсен, Навруз». Старт концерта - в 18:00.
Ранее стал известен порядок проведения Ураза-байрама в мечетях Татарстана. Праздник 20 марта начнется в 6:30 с чтения Корана, далее в 7:00 – гает-вагаз, в 7:30 – праздничный намаз. В сельских мечетях праздничный намаз рекомендуется провести спустя полчаса после восхода солнца.
