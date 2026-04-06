Как казанцев собираются отучить парковаться на газонах
За прошлый год инспекторы выявили 22 тысячи таких случаев.
Ужесточенную борьбу решили начать власти столицы республики с любителями парковаться на газонах. В скором времени в арсенал инструментов административно-технической инспекции войдет цифровой реестр зеленых насаждений, заявил глава ведомства Артур Мухаметшин на аппаратном совещании. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Список уже сформирован и используется комплексной муниципальной геоинформационной системой Казани. Благодаря реестру автомобилистам будет сложнее избежать ответственности за парковку в неположенном месте, в том числе зимой.
Только за прошлый год инспекторы выявили 22 тысячи таких нарушений. Особо тщательно относятся к популярным рекреационным зонам — и там казанцы умудряются проигнорировать обычные асфальтированные парковки. Например, 382 водителя решили оставить машину прямо на газоне у озера Лебяжье.
Ранее сообщалось, что водители Татарстана за этот год уплатили пять миллионов рублей штрафов за самое банальное нарушение — проезд на красный свет. За три месяца выявили 3,5 тысячи любителей торопиться на дорогах.
