Общество
5 апреля 15:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как казанцы относятся к паролям и биометрии

Чуть больше половины жителей Казани используют пароли и 16,5 процента доверяют только сканерам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более половины казанцев постоянно используют пароли и пин‑коды, 27,5 процента сочетают их с отпечатком пальца или сканером лица, а 16,5 процента полностью отказались от ручного ввода в пользу биометрии. Соответствующий опрос провела компания HONOR.

Уровень цифровой грамотности при создании паролей различается. 39,6 процента казанцев выбирают сложные комбинации — случайные наборы символов. Каждый пятый используют гибридный подход. Например, берет осмысленное слово и заменяет буквы цифрами. Однако 12,1 процента используют простые комбинации вроде admin или qwerty, а 8,8 процента — личные данные, в том числе имя, фамилию или кличку питомца.

С пин‑кодами ситуация неоднозначная. Половина использует случайные цифры, но остальные опираются на памятные даты (15,4 %), исторические события (7,7 %) или дни рождения близких (9,9 %).

Способы хранения паролей тоже разнятся. Большинство полагаются на собственную память.

При этом биометрические методы получают все большее признание. 38,5 процента опрошенных считают их быстрее паролей, а 48,4 процента отмечают, что сканер лица или пальца выручает в стрессовых ситуациях.

