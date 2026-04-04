В первую очередь рекомендуется изучить устав СНТ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Паркуясь в садоводческом некоммерческом товариществе, необходимо учитывать внутренние правила, требования пожарной безопасности и интересы соседей, объяснила эксперт журнала «Авто.ру» Екатерина Демишева. Ее слова передает RT.

Сначала нужно изучить устав СНТ и правила парковки, при необходимости уточнив информацию у председателя или на сайте. Необходимо соблюдать схемы разрешенных парковок, противопожарные и санитарные нормы, не занимать чужие места и не парковаться ночью на общих проездах без разрешения.

У себя на участке владелец может оставлять автомобиль без ограничений по времени и типу машины, но важно соблюдать противопожарные отступы. По словам Демишевой, от строений и границ участка должно быть не менее трех метров. Помимо этого, запрещено захламлять территорию и блокировать проезд к соседним участкам.

Парковаться запрещено на газонах, детских и спортивных площадках, противопожарных проездах, у водоемов, колодцев, пожарных резервуаров. Машину нельзя оставлять на проезжей части, блокируя проезд, а также на землях общего пользования без разрешения.

Ранее сообщалось, что жители Казани потратят на подготовку к дачному сезону в среднем по 30 тысяч рублей. В столице Татарстана дачников много – дачный участок есть у каждого второго (60%). Еще 17% планируют прикупить домик в будущем. Большинство жителей начинает готовиться к сезону в середине весны – в апреле. В среднем на подготовку казанцы закладывают по 30 тысяч рублей, еще 31% жителей надеется уложиться в 10 тысяч. От 35 до 50 тысяч рублей потратить готовы 20% горожан, 4% готовы потратить на любимую дачу до 80 тысяч, а оставшиеся — еще выше этой суммы.

