Как подростки могут заселиться в гостиницу, рассказали в Госдуме
Подтвердить личность можно через Госуслуги.
Подростки старше 14 лет, которые является гражданами России, могут сами подтверждать личность через портал «Госуслуги». При этом необходимо предъявить согласие на заселение от родителей. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводят РИА Новости.
«Госуслугами» при заселении в гостиницу можно пользоваться с 1 апреля 2026 года. Постановление правительства действует до 1 марта 2032 года. Также разрешается использовать водительские права или биометрию.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки разрешило подавать документы в аспирантуру только через «Госуслуги». Сроки приёма документов и зачисления останутся теми же, что и раньше.
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