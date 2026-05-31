Жители в два раза чаще покупали растения по сравнению с прошлым годом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У казанцев возрос спрос на комнатные растения, которые используются для домашнего декора. Покупателей стало в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в маркетплейсе Flowwow.

Однако летом начнется сезон отпусков - это время, когда растения наиболее уязвимы, ведь остаются без привычного ухода и регулярного полива. О том, как помочь им пережить расставание, рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению партнеров маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина.

Готовить растения к вашему отъезду нужно примерно за две недели: в это время не стоит использовать удобрения. Подкормки стимулируют активный рост новых побегов и листьев, а именно молодые ростки наиболее уязвимы и требуют большого количества влаги. Перед отъездом нужно срезать все цветы и плоды, убрать пожелтевшие или увядающие листья. Таким образом растение перенаправит жизненные силы не на цветение, а на поддержание корневой системы и основного стебля.

Растения с подоконников лучше всего переставить на стол, тумбу или на пол в светлой комнате, вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет влаге медленнее испаряться. Перед отъездом цветы нужно хорошо полить, но через 15–20 минут слить всю воду, которая соберется в поддонах. Если этого не сделать, влага перекроет доступ кислорода и корни начнут стремительно портиться.

Можно также самостоятельно сделать систему автополива: нужно взять обычный хлопковый шнур, аккуратно вставить один его конец в землю рядом с растением, а второй опустить в емкость с чистой водой. Земля будет постепенно вытягивать ровно столько влаги, сколько ей требуется по мере высыхания.

Стоит помнить, что некоторым растениям, например, алоэ, денежное дерево и так далее, не нужно большое количество воды, и они спокойно переживут отъезд. В целом казанцы стали чаще выбирать такие неприхотливые растения: спрос на суккуленты вырос почти на треть с начала года по сравнению с прошлым.

Ранее сообщалось, что спрос на цветы в Казани вырос на 17 процентов в начале мая. Перед отъездом рекомендуется обновить срезы стеблей цветов, чтобы растения лучше впитывали воду и питательные вещества.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.