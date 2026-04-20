Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России заболевания крови остаются значимой медицинской проблемой: с ними живут около 1,5 миллиона человек. Для многих пациентов единственным шансом на выздоровление становится трансплантация костного мозга, ключевым фактором которой является наличие совместимого донора. При этом для нашей многонациональной страны особенно важно развитие собственного Национального регистра — только при широком представлении всех народов России можно существенно повысить вероятность подбора генетически совместимого донора для каждого пациента.

К национальному дню донора в Сбере подводят итоги развития корпоративного проекта «Лекарство есть в каждом», направленного на популяризацию донорства костного мозга.

Сбер в этой работе играет важную роль: компания охватывает все регионы страны и объединяет сотрудников самых разных национальностей. Такая география и этническое многообразие команды позволяет вовлекать в донорство людей по всей России и вносить значимый вклад в формирование Национального регистра, повышая шансы пациентов на поиск совместимого донора.

Проект был инициирован одним из сотрудников Сбера и получил развитие после победы в корпоративном конкурсе социальных инициатив. За несколько лет инициатива выросла в масштабное направление корпоративного волонтёрства.

Ключевые результаты проекта: за три года проведено более 250 просветительских акций по всей стране. Свыше 4 тысяч сотрудников Сбера вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Часть сотрудников уже стали донорами и приняли участие в спасении пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В компании сформирована сеть амбассадоров донорства — выпускников Школы донорства костного мозга, где сотрудники получают знания и инструменты для продвижения темы в регионах.

Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова:

«Развитие донорства костного мозга требует системного подхода. Именно это отличает наше сотрудничество со Сбером. Мы прошли путь от отдельных инициатив сотрудников до масштабных федеральных акций. Донорство стало частью корпоративной культуры и полноценным направлением волонтёрства. Сбер также оказывает финансовую поддержку: выделены средства на генотипирование 1000 сотрудников. Это позволяет регистру пополняться хорошо информированными и мотивированными донорами, готовыми помочь пациентам».