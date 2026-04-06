Как правильно хранить вербу после Вербного воскресенья
Такие ветви считаются святыней и требуют уважительного отношения.
Освященные ветви вербы после праздника Вербного воскресенья важно правильно хранить, правила рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой. Его цитирует РИА Новости.
Такие ветви считаются святыней и требуют уважительного отношения, напомнил священник, при этом уточнив, что они не являются оберегом, а служат символом веры. Строгих запретов нет, но существуют благочестивые традиции, подчеркнул Владислав Береговой.
Вербу принято хранить в течение года в святом углу рядом с иконами как напоминание о радости праздника. Когда ветви засохнут или наступит следующее Вербное воскресенье, то их нельзя выбрасывать вместе с мусором. Вербу, по словам священника, можно отнести в храм, сжечь в чистом месте, закопать в землю или даже посадить, чтобы вырастить собственное дерево.
Ранее сообщалось, что с 23 февраля у православных христиан начался Великий пост — самый строгий и продолжительный в году. Он продлится 48 дней и закончится 11 апреля, накануне Пасхи. Что под запретом: мясо и птица, колбаса, молоко и молочные продукты, яйца, алкоголь (кроме отдельных праздничных дней). В некоторые дни нельзя есть рыбу и растительное масло — лучше заглянуть в специальный календарь питания.
