6 апреля 11:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как правильно хранить вербу после Вербного воскресенья

Автор фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Освященные ветви вербы после праздника Вербного воскресенья важно правильно хранить, правила рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой. Его цитирует РИА Новости.

Такие ветви считаются святыней и требуют уважительного отношения, напомнил священник, при этом уточнив, что они не являются оберегом, а служат символом веры. Строгих запретов нет, но существуют благочестивые традиции, подчеркнул Владислав Береговой.

Вербу принято хранить в течение года в святом углу рядом с иконами как напоминание о радости праздника. Когда ветви засохнут или наступит следующее Вербное воскресенье, то их нельзя выбрасывать вместе с мусором. Вербу, по словам священника, можно отнести в храм, сжечь в чистом месте, закопать в землю или даже посадить, чтобы вырастить собственное дерево.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля у православных христиан начался Великий пост — самый строгий и продолжительный в году. Он продлится 48 дней и закончится 11 апреля, накануне Пасхи. Что под запретом: мясо и птица, колбаса, молоко и молочные продукты, яйца, алкоголь (кроме отдельных праздничных дней). В некоторые дни нельзя есть рыбу и растительное масло — лучше заглянуть в специальный календарь питания.

