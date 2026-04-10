Как пройдет «Бессмертный полк» в 2026 году
Регины организуют акцию в очном формате и онлайн.
Формат «Бессмертного полка» в 2026 году будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Общая задача — провести мероприятия, приуроченные к 9 мая, на высоком уровне. Власти регионов сами решит, опираясь на соображения безопасности, в каком формате проводить «Бессмертный полк»: в очном или онлайн.
Ранее сообщалось, что на празднование 9 Мая Казань потратит почти 65 миллионов рублей. Подрядчик должен будет установить сцены, трибуны и подиумы, оформить их, нанять танцоров, вокалистов, режиссеров, костюмеров и так далее. Запланирован и салют.
