Как россиянам бесплатно провериться на самые частые виды рака
Медики призывают не ждать симптомов и проходить обследования регулярно.
Жители могут пройти обследования на семь видов опухолей в районной поликлинике по ОМС. По словам главного онколога Минздрава, главы НМИЦ радиологии академика РАН Андрея Каприна, такой возможности пока нет ни в одной стране мира, кроме России. Его цитирует РИА Новости.
Необходимые тесты проводятся и во время диспансеризации. Каприн отметил, что в России уже давно работает «системная модель профилактики»: россияне возрастом от 18 до 39 лет обследования проходят раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Информацию о том, люди какой даты рождения приглашаются на диспансеризацию в текущем году, можно найти на сайте поликлиник.
Эксперт призвал не ждать появления симптомов и пользоваться всеми возможными способами для сохранения здоровья.
Ранее в России расширили список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС. Теперь жителям бесплатно могут даже пересадить почку и провести обследование репродуктивного здоровья.
