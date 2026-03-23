Медики призывают не ждать симптомов и проходить обследования регулярно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители могут пройти обследования на семь видов опухолей в районной поликлинике по ОМС. По словам главного онколога Минздрава, главы НМИЦ радиологии академика РАН Андрея Каприна, такой возможности пока нет ни в одной стране мира, кроме России. Его цитирует РИА Новости.

Необходимые тесты проводятся и во время диспансеризации. Каприн отметил, что в России уже давно работает «системная модель профилактики»: россияне возрастом от 18 до 39 лет обследования проходят раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Информацию о том, люди какой даты рождения приглашаются на диспансеризацию в текущем году, можно найти на сайте поликлиник.

Эксперт призвал не ждать появления симптомов и пользоваться всеми возможными способами для сохранения здоровья.

Ранее в России расширили список медицинских услуг, которые можно получить по ОМС. Теперь жителям бесплатно могут даже пересадить почку и провести обследование репродуктивного здоровья.

