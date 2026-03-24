В малых городах Татарстана наблюдается острая нехватка медицинских кадров. В населённых пунктах с численностью от 50 до 500 тысяч жителей количество врачей и других медработников составляет всего 50–60 процентов от требуемого уровня. Министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

- Проблема нехватки кадров в здравоохранении Татарстана остаётся актуальной и неравномерной по территории республики. В небольших городах эта проблема особенно остро стоит из-за недостаточной укомплектованности. Однако структура медицинской помощи в регионе остаётся прежней. Шесть центров объединения и Казань работают как единый амбулаторно-стационарный комплекс, что обеспечивает доступность медицинской помощи для всех жителей, - отметил спикер.

По его словам, для диспансеризации не нужно много врачебных навыков. Основные мероприятия проводят медицинские сестры и фельдшеры. После диагностики пациенты получают консультации от терапевтов, которые, если нужно, направляют их к узким специалистам для второго этапа обследования.

- К сожалению, не всегда удаётся эффективно сотрудничать с пациентами. Связи прерываются и люди не доходят до диспансеризации. Полное диспансерное наблюдение выявленных заболеваний является нашей целью. Что касается студентов, то мы ожидаем более двух тысяч выпускников из специалитета. Они будут распределены неравномерно, в основном в Татарстан и прилегающие регионы. Это касается выпускников медицинских вузов по лечебным специальностям, - уточнил министр.

Абашев отметил, что по новому закону выпускники медицинских вузов, обучавшиеся за счёт бюджета или по целевому направлению, должны три года работать в больницах, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. По его словам, это позволит создать дополнительные механизмы для удержания врачей на местах, где они были определены в начале обучения.

Ранее Абашев также рассказал, что Минздраве Татарстана признают проблемы с выдачей бесплатных лекарств. Ранее льготники жаловались на проблемы с получением медикаментов, особенно по сердечным заболеваниям, сахарному диабету и онкологии.

