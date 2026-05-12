Общество
12 мая 17:03
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Какие нарушения на стройке в Татарстане происходят чаще всего

За три месяца в отношении участников строительства вынесены постановления на общую сумму 10,875 миллиона рублей.

Какие нарушения на стройке в Татарстане происходят чаще всего

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Не все работники, находящиеся на строительной площадке, носят защитные каски, что нарушает правила охраны труда. В некоторых случаях работы ведутся на высоте без применения предохранительных поясов — это также является нарушением, рассказал первый замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Ильфарт Сафиуллин. Его слова приводит ведомство.

Бывают случаи, когда рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 метра и на расстоянии менее двух метров от границы перепада по высоте, не ограждёны защитными или страховочными ограждениями. Фиксируются нарушения и в чистоте: проходы к рабочим местам не очищаются от строительных отходов, мусора, загромождаются складируемыми материалами и конструкциями. Временами на стройплощадках не производится своевременный сбор и размещение в оборудованных местах строительных отходов. Мусор складируют на прилегающих территориях, что тоже является нарушением.

В некоторых случаях работникам не выдают наряд-пропуск на выполнение работ в зоне действия опасных производственных факторов, например, на высоте. Разводка временных электросетей бывает выполнена без опор, по грунту, на кабель навалом размещаются строительные конструкции, материалы и отходы. Газовые баллоны на объекте могут хранить ненадлежащим образом. В основном именно такие нарушения фиксируются на стройках в Татарстане, говорит Сафиуллин.

В целом за первый квартал 2026 года в отношении участников строительства вынесено 143 постановления на общую сумму в 10,875 миллиона рублей. Взыскано штрафов по 110 постановлениям на сумму 4,742 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль в Татарстане столкнулась с финансовыми ограничениями. Также не хватает квалифицированных рабочих кадров. Отрасли необходимо адаптироваться к новым нормативным требованиям.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.