За три месяца в отношении участников строительства вынесены постановления на общую сумму 10,875 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Не все работники, находящиеся на строительной площадке, носят защитные каски, что нарушает правила охраны труда. В некоторых случаях работы ведутся на высоте без применения предохранительных поясов — это также является нарушением, рассказал первый замначальника Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Ильфарт Сафиуллин. Его слова приводит ведомство.

Бывают случаи, когда рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 метра и на расстоянии менее двух метров от границы перепада по высоте, не ограждёны защитными или страховочными ограждениями. Фиксируются нарушения и в чистоте: проходы к рабочим местам не очищаются от строительных отходов, мусора, загромождаются складируемыми материалами и конструкциями. Временами на стройплощадках не производится своевременный сбор и размещение в оборудованных местах строительных отходов. Мусор складируют на прилегающих территориях, что тоже является нарушением.

В некоторых случаях работникам не выдают наряд-пропуск на выполнение работ в зоне действия опасных производственных факторов, например, на высоте. Разводка временных электросетей бывает выполнена без опор, по грунту, на кабель навалом размещаются строительные конструкции, материалы и отходы. Газовые баллоны на объекте могут хранить ненадлежащим образом. В основном именно такие нарушения фиксируются на стройках в Татарстане, говорит Сафиуллин.

В целом за первый квартал 2026 года в отношении участников строительства вынесено 143 постановления на общую сумму в 10,875 миллиона рублей. Взыскано штрафов по 110 постановлениям на сумму 4,742 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль в Татарстане столкнулась с финансовыми ограничениями. Также не хватает квалифицированных рабочих кадров. Отрасли необходимо адаптироваться к новым нормативным требованиям.

