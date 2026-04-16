Подобная статистика есть даже по кличкам питомцев — животные с некоторыми именами убегают чаще, чем другие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Среди собак в России наиболее часто теряются хаски, на втором месте — немецкие овчарки. Они стали пропадать чаще на 37 процентов. Эксперты из «Лаборатории Касперского» и сервиса Pet911 считают, что это связано с возросшей популярностью этой породы и непониманием ее потребностей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Однако не стоит концентрироваться именно на породе животного или его «воспитании». Убегают чаще всего те питомцы, особенности которых не учтены при их содержании, заявил кинолог и зоопсихолог Pet911 Алексей Громов. Однако снизить риск потери любимца помогут трекеры. Например, владельцы корги активно пользуются таким гаджетом, и в итоге эти собаки практически не пропадают.

Из домашних кошек чаще всего пропадают шотландские вислоухие, владельцы которых пренебрегают трекерами. Второе место заняли любящие прогулки мейн-куны, которые стали пропадать на 30 процентов чаще. Устройства отслеживания предпочитают использовать на британских короткошерстных и абиссинских кошках, которые и теряются реже всего.

Более того, статистически среди кошек чаще убегают животные с именами Муся, Барсик, Кузя, Буся и Вася. Среди собак пропадают Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш.

Ранее в Татарстане предложили построить больше приютов для бездомных животных. Именно из-за недостатка таких пунктов увеличивается количество случаев агрессии, считают в Госсовете.

