19 мая 10:59
«Вечерняя Казань»

Какие технологии вводят российские банки в погоне за клиентами

Сегодня уже введен техстандарт, который позволяет банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени.

Автор фото: пресс-служба ВТБ

Внедрение стандарта Open API (открытый программный интерфейс) поменяет правила игры на банковском рынке. Побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чьё приложение открывается чаще, а не те, карты которых являются основными в кошельке пользователей. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в интервью газете «Коммерсантъ Технологии», проведенного в рамках конференции «ЦИПР».

Open API — это технологический стандарт, который позволяет банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке, в будущем они могут стать обязательными. Крупные банки, в том числе ВТБ, уже тестируют обмен данными своих клиентов с помощью Open API. Например, счета клиентов Альфа-Банка в пилотном режиме отображались в приложении ВТБ и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, то они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, считает Безбогов.

«Если вы имеете карты нескольких банков, то у вас есть карта первого выбора, и вы основные траты делаете с нее. Но когда у другого банка появляется лучшая процентная ставка по депозиту или лучшие условия кешбэка, то вы переходите в его приложение. Вы все равно заходите в приложения всех банков, карты которых у вас есть, и получаете коммуникацию от них. А в случае открытого банка у вас нет необходимости заходить в другие приложения, вы можете работать со всеми счетами из одного. То есть конкуренция приложений выходит на новый уровень. Будет новая гонка с точки зрения клиентских путей», — прогнозирует топ-менеджер Безбогов.

