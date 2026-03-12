Законодательно данный момент не регламентирован, но присутствует ряд послаблений.

Автор фото: Павел Хацаюк/ ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцы, участвующие в специальной военной операции, имеют ряд особых условий в контексте процедуры признания банкротом. Подробнее об этом рассказал замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.

- Такой льготы отдельно законодательно не предусмотрено, но есть значительные льготы, которые связаны с обращением взыскания на имущество. Приостанавливается исполнительное производство в отношении участников СВО. Кроме того, есть возможность так называемых кредитных каникул. Участник СВО освобождается от необходимости ежемесячной оплаты, и другие послабления, — объяснил замминистра.

Однако Боровков подчеркнул, что законом о банкротстве отдельного правового механизма предоставления льгот этой категории жителей не предусмотрено.

Ранее спикер также призвал татарстанцев не надеяться на законодательство при «встрече» с аферистами. Как объяснил Боровков, закон не защищает банкротов в Татарстане от мошенников. Отдельного регулирования защиты прав тех, кто пострадал от преступных схем, не предусмотрено, заявил замминистра республики.

