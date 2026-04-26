Какие законы вступают в силу в мае
Нововведения коснутся продавцов радиоэлектроники и сладостей.
С 1 мая в России вступает в силу ряд законов, касающихся маркировки в системе «Честный знак» радиоэлектронических изделий и сладостей. И кроме того, с 22 мая вступят в силу новые правила получения единого пособия, сообщает РИА Новости.
По данным издания, все участники рынка радиотехники и сладостей, фигурирующие в перечне правительства, должны будут передавать сведения о своей продукции в систему «Честный знак».
В случае, если на масложировой продукции и пищевых растительных маслах будет отсутствовать новая маркировка, власти смогут наложить запрет на розничную продажу продукции.
Что же касается получения пособия, то с 22 мая вводится новое правило, согласно которому семья, уже получающая пособие, все еще сможет его получать, если вдруг обнаружится, что средний доход семьи не превышает региональный более чем на 10%.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон, позволяющий государственным и муниципальным служащим предоставлять сведения о своих доходах не ежегодно, а только в случаях совершения сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и цифровой валюты.
