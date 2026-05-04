4 мая 11:23
Каких россиян лишат возможности взять кредит через год

ЦБ начал последовательно ужесточать политику займов, начиная с 1 апреля.

Жителям с серым доходом с 1 июля 2027 года будут отказывать в получении кредита. Без официальной справки или выписки из ФНС и СФР взять заем не получится. Ни переводы от родственников, и ни деньги от подработок засчитываться банками не будут. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экономиста, основателя финансовой экосистемы «Флагман», эксперта по инвестициям и кредитованию Эльвиру Глухову.

Уже с 1 апреля этого года согласно указанию ЦБ банки должны учитывать только некоторые виды доходов, а именно зарплату, пенсию, соцвыплаты и аренду. Остальные входящие средства нужно подтверждать отдельными документами. С 1 июля этого года такие доходы будут снижаться при расчете кредита на 10 процентов. Как отмечает Глухова, «дальше будет еще жестче».

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству кредитов. За первые месяцы текущего года финансовые организации региона в среднем одобряли выдачу почти 800 тысяч рублей за раз.

