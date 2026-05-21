Общество
21 мая 20:19
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Какое поколение россиян чаще всего становятся банкротами

Самыми финансово грамотными можно назвать беби-бумеров — жителей, родившихся в 1946–1964 годах.

Какое поколение россиян чаще всего становятся банкротами

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Каждый второй банкрот является миллениалом — на них пришлось 47 процентов всех должников России. Это люди, родившиеся 1981–1996 годах. Такую статистику объясняют тем, что на данный момент именно эта прослойка населения является самой активной в трудовом плане. На втором месте оказались люди поколения X, родившиеся 1965–1980 годах, на третьем — зумеры. Их доля выросла с прошлого года на пять процентов, сообщает «Ъ».

Реже всего банкротами становятся беби-бумеры — россияне 62—80 лет. Их доля составляет всего семь процентов. Руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина объяснила, что они реже берут кредиты, как и зумеры, чем и объясняется маленький процент банкротства.

Согласно подсчетам, женщины чаще становятся банкротами, чем мужчины: 56 процентов против 44. Всего за начало года процедуру признания несостоятельности прошли 137 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 64 тысячи дел о банкротстве. Количество таких обращений увеличилось практически на 20 процентов относительно 2024 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ночью над Татарстаном сбили беспилотники

Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура начала проверку после жалоб жителей Казани на ржавую воду из кранов

Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.

пресс-служба «Казаньоргсинтеза»
Промпарк «Северные ворота» построят в Казани через сукук за 3,5 млрд рублей

Всего Татарстан привлек 35 миллиардов рублей благодаря «КазаньФоруму».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.