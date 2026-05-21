Какое поколение россиян чаще всего становятся банкротами
Самыми финансово грамотными можно назвать беби-бумеров — жителей, родившихся в 1946–1964 годах.
Каждый второй банкрот является миллениалом — на них пришлось 47 процентов всех должников России. Это люди, родившиеся 1981–1996 годах. Такую статистику объясняют тем, что на данный момент именно эта прослойка населения является самой активной в трудовом плане. На втором месте оказались люди поколения X, родившиеся 1965–1980 годах, на третьем — зумеры. Их доля выросла с прошлого года на пять процентов, сообщает «Ъ».
Реже всего банкротами становятся беби-бумеры — россияне 62—80 лет. Их доля составляет всего семь процентов. Руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина объяснила, что они реже берут кредиты, как и зумеры, чем и объясняется маленький процент банкротства.
Согласно подсчетам, женщины чаще становятся банкротами, чем мужчины: 56 процентов против 44. Всего за начало года процедуру признания несостоятельности прошли 137 тысяч россиян.
Ранее сообщалось, что за прошлый год Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 64 тысячи дел о банкротстве. Количество таких обращений увеличилось практически на 20 процентов относительно 2024 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Режим беспилотной опасности в республике действует с 2:40 ночи.
Люди не могут мыться уже больше недели, а УК сперва игнорировала жалобы.
Всего Татарстан привлек 35 миллиардов рублей благодаря «КазаньФоруму».
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.